Жители ДНР несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах пожара в Кемерово

Жители ДНР со вчерашнего дня приносят цветы, игрушки и свечи к к стеле «Россия» в центре Донецка , рядом с которой висят плакаты « Кемерово , Донбасс с тобой».

«Это и наша боль, мы на себе прочувствовали за эти четыре года, что такое терять близких, детей», — сказала жительница Донецка.

В опубликованных администрацией Кемерово списках значится 64 погибших, 25 из них уже опознаны и переданы родственникам, 38 пропавших без вести, включая 26 детей, 69 госпитализированных. Однако Следственный комитет РФ сообщает о пропаже 67 человек после пожара и подчёркивает, что окончательные списки невозможно предоставить до завершения генетических экспертиз.

«Это огромная боль, большая утрата. Мы скорбим вместе с жителями Кемерово», — говорит другая женщина.