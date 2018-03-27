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Жители ДНР несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах пожара в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители ДНР несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах пожара в Кемерово 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Жители ДНР со вчерашнего дня приносят цветы, игрушки и свечи к к стеле «Россия» в центре Донецка, рядом с которой висят плакаты «Кемерово, Донбасс с тобой».
«Это и наша боль, мы на себе прочувствовали за эти четыре года, что такое терять близких, детей», — сказала жительница Донецка.
В опубликованных администрацией Кемерово списках значится 64 погибших, 25 из них уже опознаны и переданы родственникам, 38 пропавших без вести, включая 26 детей, 69 госпитализированных. Однако Следственный комитет РФ сообщает о пропаже 67 человек после пожара и подчёркивает, что окончательные списки невозможно предоставить до завершения генетических экспертиз.
«Это огромная боль, большая утрата. Мы скорбим вместе с жителями Кемерово», — говорит другая женщина.
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