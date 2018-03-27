Москвичи начали массово жаловаться на нарушение противопожарной безопасности в службу спасения

Московская линия службы 112 едва успевает отвечать на звонки перепуганных горожан. Люди жалуются на нарушение противопожарной безопасности, сообщает telegram‐канал HUE.

Инспекторам службы спасения сейчас отдыхать не приходится: люди паникуют, обнаруживая малейшие нарушения, требуют проверок и починок.

Одна из москвичек испугалась вспыхнувшего электрощитка в многоэтажном доме. Она попыталась спастись через незадымляемую лестницу, но обнаружила, что она завалена вещами, а прохода нет.

Мужчина позвонил в службу спасения и пожаловался на то, что шкаф с пожарным рукавом закрыт на замок, поэтому в случае чрезвычайной ситуации до него нельзя будет добраться.

Многие пытаются узнать, куда можно пожаловаться, если все аварийные выходы в доме закрыты, как действовать при пожаре и что делать в первую очередь.