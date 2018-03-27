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Москвичи начали массово жаловаться на нарушение противопожарной безопасности в службу спасения
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Москвичи начали массово жаловаться на нарушение противопожарной безопасности в службу спасения 

360tv.ru 53 минуты назад
Московская линия службы 112 едва успевает отвечать на звонки перепуганных горожан. Люди жалуются на нарушение противопожарной безопасности, сообщает telegram‐канал HUE.
Инспекторам службы спасения сейчас отдыхать не приходится: люди паникуют, обнаруживая малейшие нарушения, требуют проверок и починок.
Одна из москвичек испугалась вспыхнувшего электрощитка в многоэтажном доме. Она попыталась спастись через незадымляемую лестницу, но обнаружила, что она завалена вещами, а прохода нет.
Мужчина позвонил в службу спасения и пожаловался на то, что шкаф с пожарным рукавом закрыт на замок, поэтому в случае чрезвычайной ситуации до него нельзя будет добраться.
Многие пытаются узнать, куда можно пожаловаться, если все аварийные выходы в доме закрыты, как действовать при пожаре и что делать в первую очередь.
Возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошло в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии в «Зимней вишне» стали 64 человека, большая часть из них — дети. Чрезвычайное происшествие в Кемерове повлекло за собой возбуждение уголовного дела сразу по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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