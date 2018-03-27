Москвичи начали массово жаловаться на нарушение противопожарной безопасности в службу спасения 

Московская линия службы 112 едва успевает отвечать на звонки перепуганных горожан. Люди жалуются на нарушение противопожарной безопасности, сообщает telegram‐канал HUE.
Инспекторам службы спасения сейчас отдыхать не приходится: люди паникуют, обнаруживая малейшие нарушения, требуют проверок и починок.
Одна из москвичек испугалась вспыхнувшего электрощитка в многоэтажном доме. Она попыталась спастись через незадымляемую лестницу, но обнаружила, что она завалена вещами, а прохода нет.
Мужчина позвонил в службу спасения и пожаловался на то, что шкаф с пожарным рукавом закрыт на замок, поэтому в случае чрезвычайной ситуации до него нельзя будет добраться.
Многие пытаются узнать, куда можно пожаловаться, если все аварийные выходы в доме закрыты, как действовать при пожаре и что делать в первую очередь.
Возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошло в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии в «Зимней вишне» стали 64 человека, большая часть из них — дети. Чрезвычайное происшествие в Кемерове повлекло за собой возбуждение уголовного дела сразу по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».