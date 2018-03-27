Спасатели заявили о о завершении поисковой операции на месте пожара в ТЦ в Кемерове 

Поисковая операция в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове завершается. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. По его словам, обнаружены тела всех 64 погибших. В ближайшее время спасатели проведут перегруппировку сил, затем часть подразделений продолжит работать на месте ЧП. После проведения всех необходимых следственных действий здание торгового центра снесут, уточнил Пучков. Уголовное дело о пожаре в Кемерове будет вести старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Рустам Габдуллин, пишет Газета.ру. В его послужном списке — дело о крушении дизель-электрохода «Булгария» в 2011 году, тогда погибли 122 человека.