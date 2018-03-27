В Новом Уренгое люди несут цветы в храм на «северке» (ВИДЕО)

Сегодня вечером жители Нового Уренгоя и Муравленко выражают поддержку пострадавшим на пожаре в Кемерове . По данным «КС», завтра подобные мероприятия пройдут и в других городах округа. В городском паблике Салехарда обсуждают идею остановить движение на городских дорогах ровно в полдень по Москве и посигналить.

Местом народного мемориала в газовой столице стал храм в северной части города. Сюда несут цветы, игрушки, зажигают свечи.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека. По последним данным, в списке граждан, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, 38 человек. Среди них 26 детей и подростков, даты рождения еще двоих человек не указаны. В перечне погибших, личность которых установлена, — 25 человек. Из них 13 детей, возраст одного человека не уточняется. Среди госпитализированных указано 69 человек. Сколько из них сейчас находятся в лечебных учреждениях города, не уточняется.