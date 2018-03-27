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В преобразовании кондитерского комбината в «Зимнюю вишню» нашли нарушения
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В преобразовании кондитерского комбината в «Зимнюю вишню» нашли нарушения 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Кемеровский кондитерский комбинат в 2013 году в нарушение установленного порядка был преобразован в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Об этом со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина сообщает РИА Новости.
«В 2013 году Кемеровский кондитерский комбинат, по оперативным данным, был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО «Зимняя вишня», этот (торговый) центр», — сказал Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам председателя СК, главным спонсором и соучредителем ООО с вложением капитала в 78 процентов стал бывший местный предприниматель Денис Штенгелов, в основном живущий в Австралии. Еще 17 процентов активов ТРЦ принадлежат Игорю Семенову. Руководит ООО Надежда Судденок, которая арендует помещение.
«Надо отметить, мы изъяли огромное количество документов за эти сутки, их надо внимательно проанализировать, но на самом деле это не малый бизнес, в этом предприятии (торговом центре) 27 арендаторов и примерно столько же собственников, это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли», — уточнил Бастрыкин.
Ранее 27 марта стало известно, что при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок. Всего жертвами пожара стали 64 человека.
СК завел дело по трем статьям, задержаны пять человек. По данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а охранник, дежуривший в день происшествия, не включил систему оповещения.
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