В преобразовании кондитерского комбината в «Зимнюю вишню» нашли нарушения

«В 2013 году Кемеровский кондитерский комбинат, по оперативным данным, был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО «Зимняя вишня», этот (торговый) центр», — сказал Бастрыкин на совещании у президента России Владимира Путина

По словам председателя СК, главным спонсором и соучредителем ООО с вложением капитала в 78 процентов стал бывший местный предприниматель Денис Штенгелов , в основном живущий в Австралии . Еще 17 процентов активов ТРЦ принадлежат Игорю Семенову . Руководит ООО Надежда Судденок, которая арендует помещение.

«Надо отметить, мы изъяли огромное количество документов за эти сутки, их надо внимательно проанализировать, но на самом деле это не малый бизнес, в этом предприятии (торговом центре) 27 арендаторов и примерно столько же собственников, это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли», — уточнил Бастрыкин.

Ранее 27 марта стало известно, что при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок. Всего жертвами пожара стали 64 человека.

СК завел дело по трем статьям, задержаны пять человек. По данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а охранник, дежуривший в день происшествия, не включил систему оповещения.