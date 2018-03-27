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Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге
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Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге 

Авторадио 35 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Генеральный директор кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок дала показания по уголовному делу о пожаре. Об этом пишет Лента.ру. Женщина уверена, что причина случившегося — поджог. По ее словам, она не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. На них заявляли в полицию, но тех в итоге отпускали». «Двери в кинотеатрах не закрывались никогда», — уточнила Судденок. Она добавила, что после пожара спрашивала своих сотрудников о том, всем ли они помогли выбраться из огня. Они ответили ей, что все в порядке, а только после этого начала поступать информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших. Гендиректор «Зимней вишни» не признала своей вины в случившемся, передает телеканал «360».
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 Ещё 17 источников 
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