Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге 

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Красный Крест открыл счет для сбора средств семьям жертв пожара в кемеровском ТЦ

Мэр Кемерово предложил жителям самим осмотреть морги и сгоревший торговый центр

Сборные России и Франции начнут матч с минуты молчания в связи с трагедией в Кемерове