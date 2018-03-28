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В Кемерово проверили здания двух кафе, бара и торгового центра из-за сообщений о минировании
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерово проверили здания двух кафе, бара и торгового центра из-за сообщений о минировании 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб в ночь на среду, 28 марта, проверили помещения двух кафе, торгового центра и бара в Кемерово после сообщений о минировании. Все вызовы оказались ложными, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
Информацию о том, что в областном центре проходила эвакуация четырех зданий из-за поступивших звонков о заложенных бомбах
"Интерфаксу"
подтвердил информированный источник.
"Ночью поступило несколько сигналов о минировании, в том числе в торговом центре «Байконур», баре «Четыре стихии», кафе «Баржа» и «Мясорубка». Была проведена эвакуация, сигналы оказались ложными", — сказал собеседник ТАСС. Он отметил, что привлечения Росгвардии не потребовалось, полиция справилась своими силами.
Три заведения находятся в Центральном районе города, еще одно — в Ленинском. В результате происшествий никто не пострадал, сигналы оказались ложными.
Напомним, 25 марта произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения. В среду, 28 марта, в России объявлен
общенациональный траур
по жертвам пожара.
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