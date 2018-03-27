Сгоревший ТЦ в Кемерове был введен в эксплуатацию без согласования с МЧС РФ

МЧС России не согласовало специальные технические условия, которые были необходимы для введения в эксплуатацию кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» после реконструкции, где в воскресенье произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС РФ Рината Еникеева.

Он сообщил, что в 2013 году в МЧС обратилась организация для согласования специальных техусловий для ТРЦ «Зимняя вишня». В МЧС рассмотрели поступившие проектные решения и не согласовали их, так как они не обеспечивали требований противопожарной защищенности объекта в полной мере.

Во вторник в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным Кемерове глава Следственого комитета России Александр Бастрыкин доложил, что городская администрация в 2013 году дала разрешение на преобразование здания бывшей кондитерской фабрики в торговый центр. По словам Бастрыкина, есть вероятность, что это произошло с большими нарушениями, в частности строительными. С этой целью будет проведена строительная экспертиза. Кроме того, СК располагает списком 27 арендаторов ТЦ, которые никем по факту не контролировались в части работы, торговли, оказания услуг и обеспечения безопасности посетителей.

Трагедия произошла в воскресенье. В результате крупного пожара погибли более 60 человек. Среди погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 41 ребенок.