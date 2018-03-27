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Российские флаги приспустят в день траура в связи с трагедией в Кемерово
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Российские флаги приспустят в день траура в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Государственные флаги будут приспущены на всей территории России 28 марта в день траура в связи с трагедией в Кемерово, кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, распространенном пресс-службой Кремля во вторник.
"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю … объявить 28 марта 2018 года днем траура в Российской Федерации", — говорится в указе президента.
Кроме того, в день траура на всей территории страны будут приспущены Государственные флаги. Также, согласно указу главы государства, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
Правительство РФ и органы государственной власти субъектов РФ, согласно документу, должны принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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