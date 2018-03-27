Детский лепет министра МЧС и подписки о неразглашении при выдаче тел — как расследуют трагедию в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово . По последним данным, жертвами страшной трагедии стали 67 человек (по предварительным сведениям, среди них около 40 детей). Тела 59 погибших уже обнаружены.

Сообщения о сильном задымлении в ТРЦ стали поступать в оперативные службы в воскресенье, 25 марта, в 16.04 (12.04 мск). Первые пожарные расчеты прибыли спустя восемь минут. К этому моменту большая часть четырехэтажного комплекса площадью 18,9 тыс. кв. м была заполнена густым черным дымом. МЧС сообщило, что из 1500 человек, находившихся в ТРЦ в момент возгорания, пожарным удалось эвакуировать 700 посетителей. Часть людей спаслась самостоятельно, в том числе прыгая из окон горящего здания. Из-за заблокированных пожарных выходов многие оказались буквально запертыми в огненной ловушке на последнем этаже — там располагался детский центр и трехзальный кинотеатр.

Справиться с открытым огнем группировке из более 500 сотрудников МЧС, усиленной подразделениями из соседних регионов, удалось спустя 14 часов, когда ТРЦ выгорел изнутри с обрушением части капитальных конструкций. После этого еще 11 часов проводилась проливка и разбор завалов, обследование помещений.

Большую часть погибших обнаружили в детском центре и большом зале кинотеатра. Некоторые тела сильно повреждены огнем, поэтому для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Уже опознан 21 погибший, и родным переданы разрешения для их захоронения. Однако при выдаче разрешений у родственников отбирают подписку о неразглашении тайны следствия на основании ст. 161 УПК РФ. Пресс-служба СКР подтвердила этот факт, отметив, что подписание подобного рода документов «продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших». Здесь утверждают, что данная процедура «не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших».

В связи с трагедией СКР возбудил уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Оно передано из центрального аппарата ГСУ СКР в производство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета.

По данным следствия, возгорание началось на 4-м этаже в игровой зоне с мягкими кубиками. По одной из версий, пожар случайно устроила группа подростков — завсегдатаев заведения. УМВД по Кемерово официально подтвердило, что с начала марта сюда поступило несколько обращений от представителей ТРЦ «о нарушениях несовершеннолетними правил поведения в помещениях центра», по итогам которых была проведена профилактическая работа.

СКР считает, что к тяжким последствиям пожара привели «вопиющие нарушения», допущенные как при реконструкции в ТРЦ кондитерской фабрики, построенной в 1968 году, так и при вводе объекта в строй в 2013 году и в самом процессе эксплуатации. Также есть масса вопросов у следствия к трем десяткам арендаторов и собственников торговых точек, которые «по сути никем не контролировались».

В настоящее время задержаны и допрошены пять человек. Обвинение предъявлено четверым: техническому директору компании-собственника здания, арендатору игровой комнаты, а также сотруднику и руководителю организации по обслуживанию пожарной сигнализации. В ближайшее время обвиняемым станет и сотрудник ЧОПа, отключивший систему оповещения о пожаре из-за якобы ложных срабатываний. Следователи СКР ходатайствуют об аресте фигурантов. Конечным собственником здания ТРЦ является томское ООО «КДВ Групп» (бренды «Кириешки», «3 корочки»), которой через АО «Кондитерус ком» владеет предприниматель Денис Штенгелов

В комментарии L. R известный юрист, бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков заявил, что причины трагедии он видит в слабой ответственности и коррумпированности чиновников, а также отвратительно организованной работой по пожарному надзору.

— Следствие, если будет проходить скрупулезно, наверняка выявит многочисленные нарушения на стадии согласования проекта и экспертизы, в ходе строительства и при приемке объекта, — отметил Степанков, ссылаясь на практику расследования подобных уголовных дел, в том числе пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, когда погибло 156 человек.

Бывший генпрокурор убежден, что ответственность за трагедию, в первую очередь, лежит на администрации города, допустившей строительство «абсолютно убогого» и «уродливого в архитектурном плане» сооружения в центре города. Также среди ответственных за трагедию, Степанков выделил МЧС. Бывший генпрокурор назвал «детским лепетом» слова министра Владимира Пучкова о «надзорных каникулах» для малого бизнеса как причине, мешающей контролю за безопасностью.