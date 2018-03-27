50 детей из Кемерова, пострадавших при пожаре, пригласят на летний отдых в Красногорск

Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров сообщил, что 50 детей из Кемерова , которые пострадали при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», пригласят на летний отдых в Красногорск.

«Мы не можем остаться в стороне от беды, случившейся в Кемерове. Приняли решение, что пригласим 50 пострадавших детей на летний отдых в Красногорск. Покажем Архангельское, музей военной техники, свозим в Кремль, хоть как-то постараемся отвлечь от их горя», — написал Хабиров в своем Instagram.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.