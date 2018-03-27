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50 детей из Кемерова, пострадавших при пожаре, пригласят на летний отдых в Красногорск
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50 детей из Кемерова, пострадавших при пожаре, пригласят на летний отдых в Красногорск 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров сообщил, что 50 детей из Кемерова, которые пострадали при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», пригласят на летний отдых в Красногорск.
«Мы не можем остаться в стороне от беды, случившейся в Кемерове. Приняли решение, что пригласим 50 пострадавших детей на летний отдых в Красногорск. Покажем Архангельское, музей военной техники, свозим в Кремль, хоть как-то постараемся отвлечь от их горя», — написал Хабиров в своем Instagram.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Президент РФ Владимир Путин ранее объявил 28 марта в России днем общенационального траура.
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