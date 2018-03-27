Вставшего на колени вице-губернатора Кузбасса могут принести в кадровую жертву

МЧС сообщили, что кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», в котором из-за пожара погибли 64 человека, был открыт без разрешения, поскольку не соответствовал требованиям пожарной безопасности. Нарушения не были устранены и позднее. НСН поинтересовалась у главы Политической экспертной группы Константина Калачева , как эта трагедия отразится на карьерах главы МЧС Владимира Пучкова и кемеровских чиновников.

«В отличие от своего предшественника, Пучков не самый популярный министр в стране. И могут быть определенные претензии, связанные с деятельностью подразделений МЧС в регионах. Многое зависит от того, есть ли варианты замены. Кто мог бы сменить его на этом посту? Если принимать решения для повышения авторитета будущего правительства, то нужно избавляться от всех тех, чья репутация стала неоднозначной. Понятно, что сейчас помимо требования отставки Тулеева у части населения могут быть претензии к МЧС. Но я не сторонник того, чтобы руководствоваться соображениями о необходимости повышения популярности того или иного министерства или кабинета министров в целом. Ситуация неоднозначная», — отметил он.

По мнению эксперта, сейчас под ударом карьера вице-губернатора Кузбасса Сергея Цивилева

«Мне куда интереснее судьба Цивилева, который сегодня принимает удар на митинге и которого прочат в преемники Тулееву. Очень похоже, что то решение, которое предполагалось еще до выборов, о замене Тулеева на Цивилева, может не состояться. Цивилев наделал целый ряд ошибок, которых кемеровчане могут не простить», — отметил он.

Напомним, ранее в центре Кемерова собрался митинг с требованиями отставки главы региона Амана Тулеева. Его заместитель Сергей Цивилев сначала обвинил участников в пиаре на трагедии, а после на коленях попросил прощения.