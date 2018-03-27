Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе стихийного митинга во вторник на коленях попросил у местных жителей прощения за трагедию в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он (цитата по РИА «Новости» ), неожиданно встав на колени. Затем, поднявшись, он пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение».

В ответ митингующие стали аплодировать.

После этого Цивилев предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших для контроля хода расследования, подготовки памятника погибшим и посещения кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.