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Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе стихийного митинга во вторник на коленях попросил у местных жителей прощения за трагедию в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он (цитата по РИА «Новости»), неожиданно встав на колени. Затем, поднявшись, он пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение».
В ответ митингующие стали аплодировать.
После этого Цивилев предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших для контроля хода расследования, подготовки памятника погибшим и посещения кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.
В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате трагедии, по официальным данным, погибли 64 человека, из которых 41 человек — дети. Следственный комитет России открыл уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.
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