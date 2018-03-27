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Система общественного наблюдения за местами пребывания детей может появиться в РФ
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Система общественного наблюдения за местами пребывания детей может появиться в РФ 

360tv.ru 1 час назад
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила с предложением создать систему общественного наблюдения за местами массового скопления детей. Об этом сообщило «РИА» Новости.
Иными словами, каждый человек, заметивший нарушение, должен сообщить о нем. Такая мера должна предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Кемерове.
Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нем, но и проследить за тем, как оно устранено
— Анна Кузнецова.
Для реализации этой инициативы она предложила задействовать Общественные палаты. Председатель Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев ее предложение поддержал.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще более 60 человек пострадали, 15 человек госпитализированы, опознаны 25 жертв. Все семьи погибших и пострадавших получат материальные компенсации. Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание. Версия теракта не рассматривается.
Директор сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок не признала вину в случившемся и озвучила свою версию трагедии. По ее мнению, причиной пожара стал поджог.
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