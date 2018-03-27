Система общественного наблюдения за местами пребывания детей может появиться в РФ

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила с предложением создать систему общественного наблюдения за местами массового скопления детей. Об этом сообщило «РИА» Новости.

Иными словами, каждый человек, заметивший нарушение, должен сообщить о нем. Такая мера должна предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Кемерове

Считаю необходимым введение системы общественного контроля, чтобы каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о нем, но и проследить за тем, как оно устранено

— Анна Кузнецова.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще более 60 человек пострадали, 15 человек госпитализированы, опознаны 25 жертв. Все семьи погибших и пострадавших получат материальные компенсации. Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание. Версия теракта не рассматривается.

Директор сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок не признала вину в случившемся и озвучила свою версию трагедии. По ее мнению, причиной пожара стал поджог.