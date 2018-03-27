Федотов готов войти в общественную комиссию по расследованию ЧП в Кемерово

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ

Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова во вторник обратилась к правозащитному сообществу России с просьбой создать общественную комиссию по контролю за ходом расследования обстоятельств и причин возникновения пожара в торговом центре Кемерово, включив в ее состав представителей оппозиционных политических партий. Соответствующие обращения Слабунова направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, детскому омбудсмену Анне Кузнецовой и председателю СПЧ Михаилу Федотову.

"Если такая комиссия будет создана, я готов принять участие в ее работе", — сказал Федотов РИА Новости.

Глава СПЧ добавил, что поддерживает идею общественного контроля за ходом расследования. «При этом ни в коем случае не может быть речи о вмешательстве в предварительное расследование, важно, чтобы эта общественная комиссия не мешала официальному расследованию. Если органы предварительного следствия будут регулярно встречаться с членами комиссии, рассказывать о том, как идет следствие, естественно, в пределах возможного, то это будет очень хорошо. Потому что тогда весь процесс будет под контролем общественности, ни у кого не будет возникать подозрения, что власти хотят чего-то скрыть, хотят переложить ответственность на невиновных и так далее», — отметил Федотов.

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