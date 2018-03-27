Ещё
Музеи Кремля провели внеплановую проверку безопасности после трагедии в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музеи Кремля провели внеплановую проверку безопасности после трагедии в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля, которые в 2017 году посетили свыше 2,7 млн человек, провели внеочередную проверку систем пожарной безопасности после событий в Кемерове, где в результате пожара погибли более 60 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщила генеральный директор Музеев Кремля Елена Гагарина.
"Мы вызвали и пожарную охрану, и инженеров, чтобы еще раз проверить, нет ли каких-то неприятностей. У нас все хорошо, все проверили, все в порядке. В музей можно приходить совершенно спокойно", — сказала она.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38, в том числе 26 детей. Среда, 28 марта, в России объявлена общенациональным днем траура.
ТАСС: последние новости
Похороны 15 погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове состоятся 28 марта Число госпитализированных после пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 13 Первый канал меняет сетку вещания в связи с ЧП в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным71
НАТО приняло меры против российских дипломатов167
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге128
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово67
Еще три страны вышлют российских дипломатов243
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение