Музеи Кремля провели внеплановую проверку безопасности после трагедии в Кемерове

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Музеи Московского Кремля, которые в 2017 году посетили свыше 2,7 млн человек, провели внеочередную проверку систем пожарной безопасности после событий в Кемерове , где в результате пожара погибли более 60 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщила генеральный директор Музеев Кремля Елена Гагарина

"Мы вызвали и пожарную охрану, и инженеров, чтобы еще раз проверить, нет ли каких-то неприятностей. У нас все хорошо, все проверили, все в порядке. В музей можно приходить совершенно спокойно", — сказала она.