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В управе района Зюзино прошло еженедельное совещание
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В управе района Зюзино прошло еженедельное совещание 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Вчера глава управы Вера Горлова провела расширенное еженедельное совещание.
На совещании присутствовали начальники отделов управы, руководители подведомственных учреждений: ГБУ «Жилищник», спортивно-досуговый центр «Ратмир», представители ОВД, МЧС. В начале совещания упомянули о пожаре в Кемерово и сказали, что соболезнуют и сочувствуют семьям пострадавших и погибших в результате страшного пожара. Затем обсудили оперативную обстановку в районе, пожароопасную обстановку в жилом секторе, санитарное состояние территории и жилых домов. Был составлен план проведения субботников, которые пройдут в апреле. Вместе с МЧС и ОМВД обсудили дату проведения комиссии по ЧС и антитеррористической комиссии.
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