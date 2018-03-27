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Минкультуры рекомендовало театрам и музеям отказаться от увеселительных мероприятий
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минкультуры рекомендовало театрам и музеям отказаться от увеселительных мероприятий 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министерство культуры России направило рекомендации подведомственным учреждениям и министрам культуры регионов в связи с объявлением общенационального траура по жертвам пожара в Кемеровской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru".
Рекомендовано отменить все цирковые мероприятия и воздержаться от проведения увеселительных мероприятий.
Это распространяется на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения — цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и другие площадки.
Ранее сообщалось, что российские телеканалы меняют программу в день траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
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