Минкультуры рекомендовало театрам и музеям отказаться от увеселительных мероприятий 

Министерство культуры России направило рекомендации подведомственным учреждениям и министрам культуры регионов в связи с объявлением общенационального траура по жертвам пожара в Кемеровской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru".
Рекомендовано отменить все цирковые мероприятия и воздержаться от проведения увеселительных мероприятий.
Это распространяется на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения — цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и другие площадки.
Ранее сообщалось, что российские телеканалы меняют программу в день траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
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