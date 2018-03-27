Минкульт поручит подведомственным театрам, музеям и циркам проверить противопожарную сигнализацию 

Министерство культуры поручит руководителям подведомственных учреждений проверить состояние противопожарной синюгнализации и провести противопожарные учения, сообщила пресс-служба Минкультуры по итогам экстренного совещания.
Экстренное совещание по противопожарной безопасности прошло под председательством первого замминистра культуры Владимира Аристархова. «По его итогам было принято решение направить руководителям подведомственных учреждений письмо с поручением в возможно короткий срок провести проверку состояния систем пожарной сигнализации, а также противопожарные учения», — отмечается в сообщении Минкультуры.
О выполненных мероприятиях руководители подведомственных учреждений должны доложить в профильные департаменты Минкультуры России до 27 апреля.