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Минкульт поручит подведомственным театрам, музеям и циркам проверить противопожарную сигнализацию
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минкульт поручит подведомственным театрам, музеям и циркам проверить противопожарную сигнализацию 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Министерство культуры поручит руководителям подведомственных учреждений проверить состояние противопожарной синюгнализации и провести противопожарные учения, сообщила пресс-служба Минкультуры по итогам экстренного совещания.
Экстренное совещание по противопожарной безопасности прошло под председательством первого замминистра культуры Владимира Аристархова. «По его итогам было принято решение направить руководителям подведомственных учреждений письмо с поручением в возможно короткий срок провести проверку состояния систем пожарной сигнализации, а также противопожарные учения», — отмечается в сообщении Минкультуры.
О выполненных мероприятиях руководители подведомственных учреждений должны доложить в профильные департаменты Минкультуры России до 27 апреля.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека. В связи с трагедией 28 марта объявлен днем траура в России.
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