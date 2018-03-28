8 торгово-развлекательных центров Башкирии проверили на опасность за 2 дня

Уже 8 торгово-развлекательных центров Башкирии проверили на пожарную безопасность за два дня, проверки должны завершить к середине апреля. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по РБ Марат Латыпов.

26 марта пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что в связи с произошедшим 25 марта в Кемерово крупным пожаром в торгово-развлекательном комплексе, повлекшим многочисленные жертвы, пройдут проверки на всех объектах с массовым пребыванием людей. В качестве специалистов привлекут сотрудников МЧС , Госкомитета по жилищному и строительному надзору.

«Мы участвовали в проверках 8 торгово-развлекательных комплексов, — сообщил начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов . — Из них 6 в Уфе и 2 в Салавате . Проверки продолжаются и должны завершиться в середине апреля. Обращаем внимание на соблюдение собственниками и эксплуатирующими организациями требований противопожарного законодательства. В первую очередь, на функционирование в зданиях систем оповещения и автоматического пожаротушения, наличие и доступность путей эвакуации. Нарушения есть, но решение о возбуждении административных дел будет принимать прокуратура ».

По словам Марата Раисовича, прокуратура делает акцент именно на торгово-развлекательных центрах. Но в республике в категорию объектов значительного риска попадает 348 торговых центров. Одновременно в них находится более 200 человек. По мнению главного спасателя республики, все необходимо проверить.