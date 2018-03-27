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МЧС завершает поисковую операцию на месте пожара в Кемерове
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МЧС завершает поисковую операцию на месте пожара в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении поисковой операции на месте пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
«Мы завершаем поисковую операцию», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил министр, будет осуществлена перегруппировка сил, часть подразделений продолжит работать на месте происшествия.
Ранее Следственный комитет сообщил, что с момента пожара обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. К настоящему времени опознаны тела 21 погибшего.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека.
RT на русском: последние новости
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