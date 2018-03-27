Сотрудники МЧС проверят все торговые центры Кубани

— Особое внимание уделят наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения на этих объектах. В случае выявления нарушений закона незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, экстренные службы региона проведут учения, в ходе которых отработают тактические действия, необходимые при возникновении ЧП. Первые учения уже состоялись на территории ТРЦ «Красная площадь» в Анапе . Местный пожарно-спасательный гарнизон вместе с администрацией торгового центра отработали сценарий взаимодействия при возникновении пожара. Согласно придуманной легенде, в ТРЦ загорелась площадка на втором этаже в районе детской зоны. До приезда спасателей сотрудники центра эвакуировали людей. Приехавшие пожарные провели боевое развертывание с применением средств защиты органов дыхания и потушили условное возгорание.

Также специалисты проверили работоспособность пожарной сигнализации и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.