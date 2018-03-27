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Сотрудники МЧС проверят все торговые центры Кубани
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Сотрудники МЧС проверят все торговые центры Кубани 

Новая Кубань 38 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сотрудники МЧС проверят все торговые комплексы, в состав которых входят развлекательные центры.
— Особое внимание уделят наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения на этих объектах. В случае выявления нарушений закона незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Кроме того, экстренные службы региона проведут учения, в ходе которых отработают тактические действия, необходимые при возникновении ЧП. Первые учения уже состоялись на территории ТРЦ «Красная площадь» в Анапе. Местный пожарно-спасательный гарнизон вместе с администрацией торгового центра отработали сценарий взаимодействия при возникновении пожара. Согласно придуманной легенде, в ТРЦ загорелась площадка на втором этаже в районе детской зоны. До приезда спасателей сотрудники центра эвакуировали людей. Приехавшие пожарные провели боевое развертывание с применением средств защиты органов дыхания и потушили условное возгорание.
Также специалисты проверили работоспособность пожарной сигнализации и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.
Напомним, эти меры приняты в связи с трагедией в Кемерово, где во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
Новая Кубань: последние новости
В связи с трагедией в Кемерово Вениамин Кондратьев поручил проверить кубанские торговые центры Китайцы создали обои, предупреждающие о пожаре Во время возгорания большегруза под Краснодаром пострадал человек
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