Следственный комитет предъявил обвинения задержанным по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТЦ

пожаре

в кемеровском торговом центре, где погибли

по меньшей мере 64 человека.

"Четверым из них уже предъявлено обвинение, и в ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому — охраннику ЧОПа. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщается на сайте

Накануне, 26 марта, сообщалось о задержании

технического директора компании — собственника здания, арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудника частного охранного предприятия, который, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» отключил систему оповещения.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня, 27 марта, лично скоординировал план работы следственной группы, провел еще одно оперативное совещание. В ходе него он, в частности, дал указание руководителю и членам следственной группы в кратчайшие сроки провести комплекс мероприятий, необходимых для выдачи тел погибших их родственникам.

Бастрыкин отметил, что важно продолжать работать оперативно, но при этом максимально корректно, учитывая истощенное психологическое состояние людей, потерявших своих близких, и исключить любые проволочки в и без того эмоционально тяжелых процедурах.

Уголовное дело в связи с пожаром возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово начался около 16:00 25 марта, его тушили более 12 часов. По последним официальным данным, погибли 64 человека, среди которых много детей. Еще 68 человек были госпитализированы.

В Кемерово

обнародованы

предварительные списки пропавших без вести и погибших. Ранее на стихийном митинге родственники пропавших составили свой список, в который, по предварительным данным, вошли более

85 фамилий

пропавших без вести.

России объявлен трехдневный общенациональный траур. Ранее о трауре самостоятельно объявили

отдельные регионы