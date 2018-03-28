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А. Бастрыкин встретится 31 марта с родственниками погибших при пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

А. Бастрыкин встретится 31 марта с родственниками погибших при пожаре в Кемерово 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин встретится 31 марта 2018 г. с родственниками погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«В ближайшую субботу А. Бастрыкин намерен встретиться с родственниками погибших и пострадавшими. Выходной день выбран для встречи специально, чтобы все желающие могли обратиться к председателю СК РФ. Также он заслушает доклады своих подчиненных о ходе расследования уголовного дела», — сказала С. Петренко.
Она отметила, что руководство следственного управления и следственной группы центрального аппарата уже встретилось в среду, 28 марта, с родственниками погибших и пострадавшими. На месте пожара в настоящее время работают около 100 следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ, а возглавляет группу следователь, генерал-майор юстиции.
«В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области. Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток», — уточнила С. Петренко.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в ТЦ были заблокированы. Согласно последним данным, в пожаре погибли 64 человека.
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