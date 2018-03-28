А. Бастрыкин встретится 31 марта с родственниками погибших при пожаре в Кемерово

«В ближайшую субботу А. Бастрыкин намерен встретиться с родственниками погибших и пострадавшими. Выходной день выбран для встречи специально, чтобы все желающие могли обратиться к председателю СК РФ. Также он заслушает доклады своих подчиненных о ходе расследования уголовного дела», — сказала С. Петренко.

Она отметила, что руководство следственного управления и следственной группы центрального аппарата уже встретилось в среду, 28 марта, с родственниками погибших и пострадавшими. На месте пожара в настоящее время работают около 100 следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ, а возглавляет группу следователь, генерал-майор юстиции.

«В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области . Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток», — уточнила С. Петренко.