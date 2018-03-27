Ярославцы призывают на день бойкотировать торговые центры

Ярославцы устроили в соцсетях флешмоб репостов с призывом устроить 31 марта день бойкота торговым центрам.

— Откажитесь в этот субботний день от визита в торговые центры. Этой акцией мы напомним владельцам о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы торговых центров города отчитались не на бумажке перед коррумпированным чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП! — пишут в объявлении.

Этим бойкотом хотят устроить акцию в память о людях, погибших 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Трагедия произошла около четырёх часов дня. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Утром стало известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.

28 марта объявлен днём траура, об этом сообщается на официальном сайте президента России.