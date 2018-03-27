Спасатели завершают поисковую операцию на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом заявил глава ведомства Владимир Пучков. Его заместитель Владлен Аксенов уточнил, что обнаружены останки всех 64 погибших. Об этом пишет агентство ТАСС. На сайте кемеровской администрации, между тем, опубликовали списки жертв, пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Пропавших без вести — 38, в списке погибших, личности которых установлены, 25 фамилий, пострадавших — 68. С чем связано расхождение в данных, пока не уточняется.