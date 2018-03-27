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В Пуровском районе после пожара в жилом доме помогут установить дымовые извещатели и отремонтируют проводку
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В Пуровском районе после пожара в жилом доме помогут установить дымовые извещатели и отремонтируют проводку 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Пуровском районе было принято решение рекомендовать главам поселений оказать адресную помощь семьям, особенно асоциальным, в установке автономных дымовых пожарных извещателей и в ремонте ветхой электропроводки. Предписано также принять все возможные меры во избежание проникновения лиц в бесхозные и расселенные строения.
Директор департамента гражданской защиты ЯНАО Владимир Власов сообщил, что семье погибшего пожарного будет оказана всесторонняя помощь. «К сожалению, пожары ежегодно уносят жизни людей, и огнеборцы делают все возможное, чтобы не допустить человеческих жертв, — пояснил Владимир Власов. — Накануне, во время исполнения служебного долга, во время тушения пожара жилого дома в Уренгое погиб пожарный. Бойцы совершали осмотр чердачных помещений в поисках пострадавших. Произошло резкое воспламенение перекрытий, приведшее к обрушению кровли. Одного из ребят удалось спасти — он в больнице, а поиски Александра Тищука ведутся до сих пор», — сообщил Владимир Власов.
Семья погибшего бойца пожарной службы получит всю необходимую поддержку от муниципальных и окружных властей. В структуре МЧС ЯНАО также организован добровольческий сбор средств.
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