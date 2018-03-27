«Начали эвакуировать, но всем пофиг»: в третьем за день челябинском ТК проверили сигнализацию

27 марта в челябинском торговом комплексе «Лайнер» проверили пожарную сигнализацию. Очевидцев возмутило, что посетители не спешили покинуть здание. Как выяснилось, не все правильно поняли объявление о том, что повода для тревоги нет.

— В «Лайнере» тоже начали всех эвакуировать, но всем пофиг, зато орать потом будут, что ничего не проводят, — написал на 74.ru один из посетителей комплекса.

Как сообщили в ТК «Лайнер», в комплексе проверяли пожарную сигнализацию.

— В объявлении говорилось, что идёт проверка пожарной сигнализации и никаких действий предпринимать не нужно. Видимо, кто-то не полностью услышал информацию или недопонял, но эвакуации посетителей у нас не предполагалось, — прокомментировали в ТК.

Представители комплекса отметили, что также проверили все эвакуационные выходы:

— Двери у нас с электрозащёлками, которые открываются автоматически во время тревоги. Выходов достаточно для того, чтобы все посетители смогли быстро покинуть здание.

Утром 27 марта администрация гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен» в челябинском ТРЦ «Алмаз» провела учения по эвакуации посетителей и персонала. Днём учения провели также в ТК «Кольцо».

Проверка эвакуационных выходов, пожарной сигнализации и средств пожаротушения проводится после событий в Кемерово . Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался днём 25 марта. Огонь охватил 1600 квадратных метров. У ТРЦ обрушилась кровля. Возгорание локализовали спустя 12 часов. По последней информации МЧС, погибли 64 человека, пострадали более 50.

По уголовному делу задержаны пять человек. Это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги. Следственный комитет сегодня ходатайствовал в суде об их аресте.

74.ru проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов Челябинска . Подробности — в нашем репортаже.

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