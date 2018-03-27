Задержанный охранник рассказал, зачем отключил пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня» 

Задержанный охранник торгового центра «Зимняя вишня», который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения, дал показания.
Согласно аудиозаписи, которая попала в распоряжение telegram-канала Mash, 19 и 22 марта в «Зимней вишне» дважды ошибочно сработала пожарная сигнализация. Отключить вручную тревогу не удалось. Тогда техник через настройки просто отключил всю сигнализацию в ТЦ.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» были выявлены нарушения пожарной безопасности. Почти сразу начались задержания. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал воздержаться от проведения увеселительных мероприятий в регионе на время траура в Кузбассе. В городах Ленобласти пройдут траурные акции в память о жертвах пожара.