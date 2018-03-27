Задержанный охранник рассказал, зачем отключил пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня»

Задержанный охранник торгового центра «Зимняя вишня», который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения, дал показания.

Согласно аудиозаписи, которая попала в распоряжение telegram-канала Mash, 19 и 22 марта в «Зимней вишне» дважды ошибочно сработала пожарная сигнализация. Отключить вручную тревогу не удалось. Тогда техник через настройки просто отключил всю сигнализацию в ТЦ.