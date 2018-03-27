Прокуратура Москвы добивается закрытия саун и бань в подвалах жилых домов

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Прокуратура Москвы добивается закрытия саун и бань в подвалах многоквартирных домов в столице, сообщает надзорное ведомство во вторник.

Прокуратура уточняет, что законодательство запрещает размещать сауны (кроме индивидуальных в самой квартире) в цокольном, первом и втором этажах жилого здания. По итогам проверки законности деятельности саун и бань в многоквартирных домах в Москве прокуроры нашли нарушения требований пожарной безопасности, жилищного и санитарного-эпидемиологического законодательства.

Такую сауну обнаружили, в том числе, в отеле «Отдых» организации «Холдинг-4», занимавшем помещение подвала многоквартирного дома на улице Совхозной. Прокурор возбудил в отношении «Холдинг-4» и виновных должностных лиц организации административные дела по части 1 статьи 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности», статьи 6.3 «Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства» КоАП.

По данным ведомства, прокуратура направила в Люблинский районный суд Москвы иск о признании размещения сауны незаконным и потребовала ее демонтировать. При этом, по итогам рассмотрения представления, внесенного прокурором в адрес гендиректора организации, три должностных лица понесли дисциплинарное наказание.

Как сообщает прокуратура Москвы, всего после проверки прокуроры возбудили 264 дела об административных правонарушениях и внесли 60 представлений. По итогам их рассмотрения 81 человека наказали в административном порядке, 22 — в дисциплинарном. В суд направлены 17 заявлений с требованием устранить выявленные нарушения, пять саун прекратили свою работу.