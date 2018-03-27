Как правильно вести себя при пожаре в ТЦ? Инструкция от эксперта из МЧС

Трагедия в кемеровской «Зимней вишне» волей-неволей заставляет задуматься о том, что в подобной ситуации может оказаться каждый житель любого более или менее крупного города, где торгово-развлекальные центры стали чуть ли не основным местом проведения досуга людей.

Как вести себя, если в торговом центре начался пожар, «АиФ-Ростов» рассказал начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по РО, подполковник внутренней службы Игорь Тягненко.

Запоминайте маршрут, запоминайте выходы

«Идя по торговому центру, полезно запоминать свой маршрут — в случае, если вдруг придется экстренно покидать здание, — говорит Игорь Тягненко. — Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов, проверяйте, открыты ли они. Закрыты — немедленно сообщите об этом персоналу. Обозначаются выходы надписями или характерными знаками на зеленом фоне: бегущий человек, слово «ВЫХОД». Направления стрелок на зеленом фоне показывают, в какую сторону следует двигаться, чтобы покинуть здание. Помните, что у выходов из помещений на стенах располагаются планы эвакуации людей в случае пожара. На планах показаны места нахождения эвакуационных выходов и лестниц, стрелками указано, в каком направлении следует двигаться, чтобы их достичь, а также обозначено место нахождения самого плана — для ориентации в здании».

Если вы увидели в торговом центре пламя или почувствовали запах дыма, соблюдайте самое первое правило для попавших в любую чрезвычайную ситуацию: постарайтесь сохранять спокойствие, не поддавайтесь панике. Прежде всего, оцените масштаб реальной опасности. Если этот торговый центр знаком вам — постарайтесь покинуть его по максимально безопасному маршруту. Позвоните в пожарную охрану из безопасного места. Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара — он в любой момент может отключиться. Не тратьте время на одевание и поиски потерянных вещей.

Ползите, дышите через ткань

«Одна из важнейших задач во время пожара — защитить органы дыхания от вредных продуктов горения, — продолжает эксперт. — Проще всего это сделать с помощью влажной ткани, но если увлажнить ткань нечем, подойдет и сухая. Опуститесь как можно ниже — внизу больше кислорода и меньше концентрация дыма, он поднимается вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, возвращайтесь обратно».

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать — пламя станет только сильнее. Освободитесь от горящей одежды, сбейте пламя, катаясь по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи, лучше обратиться к врачу.

Можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную помощь в ликвидации пожара, но стоит помнить, что важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности и уметь правильно действовать в подобных ситуациях. Необходимо обязательно вмешаться, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т.п.). Помогать также стоит, если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его самостоятельно, без помощи пожарных. Места расположения огнетушителей обозначаются на планах эвакуации и на стенах белым знаком огнетушителя на красном фоне. Инструкция есть на корпусе: возьмите огнетушитель за ручку, выдерните «чеку», нажмите ручку, распыляйте огнетушащее вещество не ближе чем в 1,5 метра до огня. Если на огнетушителе есть маркировка «ОУ» (огнетушитель углекислотный), то не держитесь за раструб.

Соблюдение этих очевидных правил может спасти не одну жизнь.