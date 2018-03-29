Эксперты опасаются повторения кемеровской трагедии

Днем 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 64 человек, большинство из которых дети. Посетители центра задыхались от удушливого дыма или оказались отрезаны от выхода огнем, потому что в здании попросту не работала пожарная сигнализация — ее отключил персонал. Сейчас следственные органы выясняют, кто же именно виноват в случившемся, однако уже известно, что здание ТЦ было введено в эксплуатацию без разрешения со стороны МЧС и долгое время не проверялось надзорными органами. И точно таких же торговых центров по всей России сотни и тысячи, и их точно так же вводят в эксплуатацию без соблюдения норм пожарной безопасности, выдавая нужные бумаги в обмен на наличные в карманы чиновников.

Матценности важнее жизней

В «Зимней вишне» люди погибли, в значительной мере, по вине персонала ТЦ, считает разработчик систем безопасности для промышленных и торговых помещений Дмитрий Борощук. Большая группа детей задохнулась от дыма в зале кинотеатра на четвертом этаж ТЦ, потому что один из сотрудников на время сеанса запер двери на ключ, а потом сбежал, оставив людей умирать. Вина за смерти лежит и на сотрудниках охраны, которые не обеспечили эвакуацию посетителей, заботясь лишь о своих жизнях.

«Судя по опубликованным записям с камер видеонаблюдения, можно говорить о вине персонала, в том числе охраны, которая не смогла обеспечить эвакуацию. По регламенту, во время пожара или другого ЧП показ фильма в кинотеатре прекращается, двери запасного выхода должны быть оборудованы замками «антипаника» (перекладина, нажав на которую в любом месте, дверь можно открыть). Обслуживающий персонал должен сразу включить свет в зале и открыть двери выходов, в том числе запасных. Исходя из существующей информации, этого сделано не было», — рассказал Борощук в интервью «Новой газете».

По мнению эксперта, одной из проблем является то, что охранные предприятия всячески минимизируют расходы. «К тому же, работа охранника в первую очередь направлена на то, чтобы сохранить „товарно-материальные ценности“, проще говоря — собственность его работодателя. То есть ЧОПовец будет блокировать двери магазинов, сохранять оборудование — и только потом будет заботиться об эвакуации людей», — констатировал он.

По словам спикера, самое трагичное, что и в любом другом ТЦ охрана с большой долей вероятности поведет себя точно так же, наплевав на чужие жизни. Редко где персонал готовят к ЧС в виде пожара — большее внимание уделяется антитеррористической безопасности, алгоритмы которой противоречат пожарной безопасности.

«Если при пожарной безопасности мы должны обеспечить свободные проходы и выходы, то при антитеррористических мероприятиях, наоборот, должны как можно сильней заблокировать все входы, а у тех, которые разблокированы, установить досмотр, рамку и контроль. Из-за этой антитеррористической безопасности закрывают «на лопату» запасные выходы. Они управляются не автоматикой, а завхозом. У него хранится ключ от «амбарного замка», который на этих дверях висит», — говорит Борощук.

Что касается пожарной сигнализации, которую персонал отключил из-за ложных срабатываний, то здесь администрация ТЦ просто сэкономила 300 рублей на замене барахлящего датчика — эта экономия привела к человеческим жертвам. Вообще же, по словам эксперта, в таких торговых центрах, где постоянно находится большое количество людей, безопасность всегда должна стоять на первом месте, но в российских реалиях это место занимает материальная выгода.

«При установке правильной системы безопасности кроме датчиков дыма есть тепловые датчики, которые включаются от высокой температуры, и дублирующие системы, в которых, например, есть детектор открытого огня — видеокамера замечает огонь или задымление и «говорит» системе: что-то происходит. Есть не только звуковое, но еще и мультимедийное оповещение — в таком случае экраны в ТЦ должны синхронизироваться и показывать ближайший путь к выходу. Беда в том, что у нас правила надзирающих органов — пожарных, полицейских и др. — зачастую друг другу противоречат, причем достаточно сильно», — подытожил собеседник «Новой».

Смертельная экономия

Другой специалист, архитектор Борис Левянт , чья компания разрабатывала проекты многих ТЦ, рассказал изданию The Insider, что владельцы здания, по всей видимости, сэкономили не только на обучении персонала, но и на проектировании здания, а также на его оборудовании. Усугубила ситуацию и вездесущая российская халатность.

«В этой истории самое идиотское, что были перекрыты пути эвакуации. При проектировании везде должны стоять — и обычно стоят — так называемые двери antipanic, то есть двери, открывающиеся по ходу. Снаружи они не открываются, а открываются изнутри — вы бежите, и нажимаете планку-ручку. Но часто на этом оборудовании экономят. К тому же, по всей видимости, пути эвакуации не обслуживались и были закрыты, был закрыт зал и, судя по сообщениям, даже единственные двери, через которые люди входят, то есть люди оказались запертыми в ловушке», — прокомментировал Левянт.

«Вторая проблема — откуда взялся дым и почему не работала система дымоудаления и вентиляция. Как это часто бывает, по всей видимости, инженерные системы по дымоудалению либо вообще не работали, либо были в очень плохом состоянии. И еще одна большая проблема: горючесть материалов. Более горючие материалы, конечно, дешевле и подрядчик может использовать их. Как экономил подрядчик? Сейчас мы не знаем», — добавил эксперт.

При этом архитектор Борис Левянт сходится во мнении с Дмитрием Борощуком об основной причине столь трагических последствий обычного в сущности пожара — человеческий фактор.

«Трагедия произошла не от самого факта возгорания, а в основном из-за того, что: а) не оповестили, б) двери были закрыты и в) сотрудники торгового центра вместо того, чтобы помогать, убежали, спасая свою задницу. Большое количество неадекватных действий соединилось в одно, вызванное отношением к людям, которых почти всегда можно спасти даже в самой безнадежной ситуации. Очевидно, отсутствовала практика, подготовка и тренировка. Все шло по инерции, и людей не готовили», — заметил эксперт.

Признав, что подобные пожары происходят во всем мире, архитектор подчеркнул, что за Западе отношение к безопасности людей все-таки иное. «В западных странах надзора и контроля значительно меньше. Однако людям просто не приходит в голову экономить там, где этого нельзя делать. То есть это проблема и нашей ментальности, так сказать, ментальности третьего мира», — считает эксперт.

МЧС путается в показаниях

Отдельного внимания в этой истории заслуживает позиция МЧС. Сразу после пожара главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев заявил, что ведомство не давало согласия на ввод в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня», построенного в результате реконструкции старой кондитерской фабрики.

«МЧС не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове , где произошёл пожар. Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — сказал инспектор.

Пять лет с момента открытия торговый центр работал фактически незаконно. Ответственность за произошедшее спасатели переложили на администрацию Кемерово, где, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, и выдали разрешение на эксплуатацию ТЦ. Летом 2016 инспекторы МЧС навестили здание, но выдали лишь несколько рекомендаций, не выявив серьезных нарушений. Возможно, в день проверки администрация «Зимней вишни» открыла эвакуационные входы и включила пожарную сигнализацию, подменив свой персонал специально обученными на случай пожара людьми, или же просто «дала на лапу» проверяющему.

После страшной трагедии в Кемерово глава МЧС Владимир Андреевич Пучков попал в фокус спецпроекта ПАСМИ «Вопросы власти». Журналисты издания готовят вопросы министру — о самом важном, интересном, волнующем каждого. Мы объединим все вопросы и зададим их министру.

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