Эксперты опасаются повторения кемеровской трагедии 

Днем 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 64 человек, большинство из которых дети. Посетители центра задыхались от удушливого дыма или оказались отрезаны от выхода огнем, потому что в здании попросту не работала пожарная сигнализация — ее отключил персонал. Сейчас следственные органы выясняют, кто же именно виноват в случившемся, однако уже известно, что здание ТЦ было введено в эксплуатацию без разрешения со стороны МЧС и долгое время не проверялось надзорными органами. И точно таких же торговых центров по всей России сотни и тысячи, и их точно так же вводят в эксплуатацию без соблюдения норм пожарной безопасности, выдавая нужные бумаги в обмен на наличные в карманы чиновников.
Матценности важнее жизней
В «Зимней вишне» люди погибли, в значительной мере, по вине персонала ТЦ, считает разработчик систем безопасности для промышленных и торговых помещений Дмитрий Борощук. Большая группа детей задохнулась от дыма в зале кинотеатра на четвертом этаж ТЦ, потому что один из сотрудников на время сеанса запер двери на ключ, а потом сбежал, оставив людей умирать. Вина за смерти лежит и на сотрудниках охраны, которые не обеспечили эвакуацию посетителей, заботясь лишь о своих жизнях.
«Судя по опубликованным записям с камер видеонаблюдения, можно говорить о вине персонала, в том числе охраны, которая не смогла обеспечить эвакуацию. По регламенту, во время пожара или другого ЧП показ фильма в кинотеатре прекращается, двери запасного выхода должны быть оборудованы замками «антипаника» (перекладина, нажав на которую в любом месте, дверь можно открыть). Обслуживающий персонал должен сразу включить свет в зале и открыть двери выходов, в том числе запасных. Исходя из существующей информации, этого сделано не было», — рассказал Борощук в интервью «Новой газете».
По мнению эксперта, одной из проблем является то, что охранные предприятия всячески минимизируют расходы. «К тому же, работа охранника в первую очередь направлена на то, чтобы сохранить „товарно-материальные ценности“, проще говоря — собственность его работодателя. То есть ЧОПовец будет блокировать двери магазинов, сохранять оборудование — и только потом будет заботиться об эвакуации людей», — констатировал он.
По словам спикера, самое трагичное, что и в любом другом ТЦ охрана с большой долей вероятности поведет себя точно так же, наплевав на чужие жизни. Редко где персонал готовят к ЧС в виде пожара — большее внимание уделяется антитеррористической безопасности, алгоритмы которой противоречат пожарной безопасности.
«Если при пожарной безопасности мы должны обеспечить свободные проходы и выходы, то при антитеррористических мероприятиях, наоборот, должны как можно сильней заблокировать все входы, а у тех, которые разблокированы, установить досмотр, рамку и контроль. Из-за этой антитеррористической безопасности закрывают «на лопату» запасные выходы. Они управляются не автоматикой, а завхозом. У него хранится ключ от «амбарного замка», который на этих дверях висит», — говорит Борощук.
Что касается пожарной сигнализации, которую персонал отключил из-за ложных срабатываний, то здесь администрация ТЦ просто сэкономила 300 рублей на замене барахлящего датчика — эта экономия привела к человеческим жертвам. Вообще же, по словам эксперта, в таких торговых центрах, где постоянно находится большое количество людей, безопасность всегда должна стоять на первом месте, но в российских реалиях это место занимает материальная выгода.
«При установке правильной системы безопасности кроме датчиков дыма есть тепловые датчики, которые включаются от высокой температуры, и дублирующие системы, в которых, например, есть детектор открытого огня — видеокамера замечает огонь или задымление и «говорит» системе: что-то происходит. Есть не только звуковое, но еще и мультимедийное оповещение — в таком случае экраны в ТЦ должны синхронизироваться и показывать ближайший путь к выходу. Беда в том, что у нас правила надзирающих органов — пожарных, полицейских и др. — зачастую друг другу противоречат, причем достаточно сильно», — подытожил собеседник «Новой».
Смертельная экономия
Другой специалист, архитектор Борис Левянт, чья компания разрабатывала проекты многих ТЦ, рассказал изданию The Insider, что владельцы здания, по всей видимости, сэкономили не только на обучении персонала, но и на проектировании здания, а также на его оборудовании. Усугубила ситуацию и вездесущая российская халатность.
«В этой истории самое идиотское, что были перекрыты пути эвакуации. При проектировании везде должны стоять — и обычно стоят — так называемые двери antipanic, то есть двери, открывающиеся по ходу. Снаружи они не открываются, а открываются изнутри — вы бежите, и нажимаете планку-ручку. Но часто на этом оборудовании экономят. К тому же, по всей видимости, пути эвакуации не обслуживались и были закрыты, был закрыт зал и, судя по сообщениям, даже единственные двери, через которые люди входят, то есть люди оказались запертыми в ловушке», — прокомментировал Левянт.
«Вторая проблема — откуда взялся дым и почему не работала система дымоудаления и вентиляция. Как это часто бывает, по всей видимости, инженерные системы по дымоудалению либо вообще не работали, либо были в очень плохом состоянии. И еще одна большая проблема: горючесть материалов. Более горючие материалы, конечно, дешевле и подрядчик может использовать их. Как экономил подрядчик? Сейчас мы не знаем», — добавил эксперт.
При этом архитектор Борис Левянт сходится во мнении с Дмитрием Борощуком об основной причине столь трагических последствий обычного в сущности пожара — человеческий фактор.
«Трагедия произошла не от самого факта возгорания, а в основном из-за того, что: а) не оповестили, б) двери были закрыты и в) сотрудники торгового центра вместо того, чтобы помогать, убежали, спасая свою задницу. Большое количество неадекватных действий соединилось в одно, вызванное отношением к людям, которых почти всегда можно спасти даже в самой безнадежной ситуации. Очевидно, отсутствовала практика, подготовка и тренировка. Все шло по инерции, и людей не готовили», — заметил эксперт.
Признав, что подобные пожары происходят во всем мире, архитектор подчеркнул, что за Западе отношение к безопасности людей все-таки иное. «В западных странах надзора и контроля значительно меньше. Однако людям просто не приходит в голову экономить там, где этого нельзя делать. То есть это проблема и нашей ментальности, так сказать, ментальности третьего мира», — считает эксперт.
МЧС путается в показаниях
Отдельного внимания в этой истории заслуживает позиция МЧС. Сразу после пожара главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев заявил, что ведомство не давало согласия на ввод в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня», построенного в результате реконструкции старой кондитерской фабрики.
«МЧС не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где произошёл пожар. Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — сказал инспектор.
Пять лет с момента открытия торговый центр работал фактически незаконно. Ответственность за произошедшее спасатели переложили на администрацию Кемерово, где, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, и выдали разрешение на эксплуатацию ТЦ. Летом 2016 инспекторы МЧС навестили здание, но выдали лишь несколько рекомендаций, не выявив серьезных нарушений. Возможно, в день проверки администрация «Зимней вишни» открыла эвакуационные входы и включила пожарную сигнализацию, подменив свой персонал специально обученными на случай пожара людьми, или же просто «дала на лапу» проверяющему.
Задай вопрос Пучкову
После страшной трагедии в Кемерово глава МЧС Владимир Андреевич Пучков попал в фокус спецпроекта ПАСМИ «Вопросы власти». Журналисты издания готовят вопросы министру — о самом важном, интересном, волнующем каждого. Мы объединим все вопросы и зададим их министру.
Задать свой вопрос министру Пучкову можно по адресу info@pasmi.ru либо в разделе «Сообщить о коррупции».