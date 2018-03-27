Власти опубликовали списки жертв пожара в «Зимней вишне» 

На сайте кемеровской администрации опубликовали список пропавших без вести во время пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».
Всего опубликовано 3 списка.
В первом — пропавшие без вести. В нем 38 человек, 26 из них — дети.
Во втором — госпитализированные — 69 человек.
В третьем — 25 человек — погибшие, которых опознали родственники.
Сам сайт недоступен. Вероятно из-за большого числа запросов.
В Следственном комитете приняли заявления о 67 пропавших без вести.
«Подчеркну, их ровно 67. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших», — говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.
1. Список пропавших без вести (38 человек) 2. Список госпитализированных (69 человек) 3. Список погибших, личность которых установлена (25 человек)
Ранее сегодня в штабе, созданном родственниками жертв пожара, обнародовали свой список пропавших, в котором оказалось 85 человек. Активисты штаба собирали информацию по почте, через СМС и на основании прямых обращений горожан.
Фамилии в этом списке не повторяются, и около 70% из них приходится на детей, сообщает Интерфакс.
В штабе планируют предоставить имеющиеся данные полиции.
Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» произошла днем 25 марта в результате возгорания в помещении на четвертом этаже комплекса. В качестве наиболее вероятных версий причины пожара рассматриваются замыкание электропроводки, поджог и неосторожное обращение с огнем.
По официальным данным, погибли 64 человека, 69 пострадали.