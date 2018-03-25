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Путин дал поручения в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Путин дал поручения в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове 

Российская Газета 25 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава государства дал ряд поручений об оказании необходимой помощи. Кроме того, по словам пресс-секретаря, президент поручил министру МЧС вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств.
Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым», — сообщил Песков.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, в настоящее время он частично локализован. По последним данным, погибли 5 человек, более 30 человек обратились за медицинской помощью.
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