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Пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерове отмщением за Донбасс
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерове отмщением за Донбасс 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков) прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела Следственным комитетом России (СКР). Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
«Зачем мне скрываться от Следственного комитета, если законодательство Российской Федерации ко мне никакого отношения не имеет? Естественно, я не в России, у меня есть мозги», — сказал он.
Свои действия — Вольнов распускал слухи о сотнях погибших при пожаре в Кемерове — пранкер считает сатисфакцией за гибель соотечественников в Донбассе. «Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — полагает проживающий на Украине блогер.
Дело в отношении Кувикова возбуждено по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Российские следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заочного ареста. В ближайшее время он также будет объявлен в розыск.
Вольнов опубликовал запись телефонного разговора с сотрудником кемеровского морга на своем YouTube-канале 25 марта. Он представился судмедэкспертом и заявил собеседникам, что тем стоит ожидать не менее 300 тел жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После этого в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях. Позже пранкер заявил, что «насчитал» 300 жертв, проанализировав число мест в кинозалах.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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