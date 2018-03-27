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Союз страховщиков: «Зимняя вишня» не была застрахована
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Союз страховщиков: «Зимняя вишня» не была застрахована 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что торговый центр в Кемерово «Зимняя вишня», в котором 25 марта произошел крупный пожар, не был застрахован. Об этом сообщает RNS.
"К настоящему моменту мы выяснили все обстоятельства по данному объекту: страховкой покрыто лишь старое здание, которое не пострадало. Новое здание ТЦ, которое полностью уничтожено огнем, осталось незастрахованным. Собственник вел переговоры о покупке полиса, но они ничем не закончились", — сказал Юргенс.
Ранее сообщалось, что эксперты оценивают ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 3 млрд руб.
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