Максакову обвинили в желании похайпиться на трагедии в Кемерово

23 марта 2017 года Мария Максакова стала вдовой. Спустя несколько дней оперная дива опубликовала видео, где почтила память своего убитого супруга Дениса Вороненкова . В комментарии к посту она принесла свои соболезнования родным и близким жертв пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Однако пользователи сочли, что вспоминать экс-депутата и жертв пожара в одной публикации не совсем корректно. Они отметили, что в Кемерово огонь забрал невинных детей, а ее супруг был явно не ангелом, так как СК РФ подозревал его в мошенничестве. Они попеняли Марии, что хайпиться на чужом горе стыдно.

Кроме этого, раскритиковали приму оперы и за то, что она опубликовала пост с соболезнованиями жителям Кемерово лишь день спустя. Пользователи отметили, что звезды мировой величины должны стараться оперативно реагировать на такие масштабные события. В ответ на критику Максакова написала, что как только написала свой пост, то сразу же разместила его в Сети.

Звезда оперной сцены также обратилась к родным жертв трагедии с призывом продолжать жить в память о своих любимых, хотя она понимает, как это трудно, пишет сайт Dni.ru.