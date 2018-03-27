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Губернатор Дона почтил память погибших в Кемерово
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Губернатор Дона почтил память погибших в Кемерово 

Деловое сообщество 34 минуты назад
Акция памяти и траура по погибшим в пожаре кемеровчанам прошла сегодня, 27 марта в Ростове. Тысячи неравнодушных ростовчан с самого утра несут цветы и игрушки к памятнику «Мать и дитя». Губернатор Ростовской области Василий Голубев присоединился к скорбной церемонии, возложив цветы к памятнику. Память погибши почтили минутой молчания.
В Старо-Покровском храме пройдет заупокойная лития по погибшим. Богослужение возглавит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Подобные заупокойные богослужения пройдут во всех храмах Русской Православной Церкви.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, большая часть погибших дети, их 41 человек. Люди оказались заблокированы в кинозалах, аварийные выходы были закрыты.
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