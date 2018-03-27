В Харькове чуть не повторилась кемеровская трагедия

26 марта в Доме торговли «Центральный» вспыхнул пожар. Благодаря скоординированным действиям администрации большинство сотрудников и посетителей своевременно эвакуировали, но несколько людей остались на верхних этажах, окутанных едким дымом из-за тления полимеров.

«Из-за дыма люди потеряли ориентацию. Они не могли самостоятельно найти выход и задыхались. Специалисты газодымозащитной службы эвакуировали людей. Из помещений 4-го, 5-го и 6-го этажей наружу спасатели вывели 31 человека. По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети», — говорится в сообщении ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели выяснили, что в торговом центре сгорели силовые кабели на лестнице 2 этажа на площади двух квадратных метров и электрощитовая в подвале на площади трёх квадратных метров. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма.

«Вместо того чтобы запретить приём объекта в эксплуатацию до устранения всех нарушений, у нас пожарные могут только погрозить пальчиком. Отсюда и коррупция, разрушившая всю службу пожарной безопасности. Кроме того, есть много других недочётов: пожарные гидранты если и есть, то либо в них нет воды, либо давление ниже положенного, пути эвакуации при пожаре либо вообще не предусмотрены проектом, либо перекрыты собственниками объектов, а правила пожарной безопасности систематически игнорируются не только при проектировании отдельных зданий, но и целых микрорайонов», — заявил эксперт по пожарной безопасности Григорий Нечеса.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей.