В Харькове чуть не повторилась кемеровская трагедия 

26 марта в Доме торговли «Центральный» вспыхнул пожар. Благодаря скоординированным действиям администрации большинство сотрудников и посетителей своевременно эвакуировали, но несколько людей остались на верхних этажах, окутанных едким дымом из-за тления полимеров.
«Из-за дыма люди потеряли ориентацию. Они не могли самостоятельно найти выход и задыхались. Специалисты газодымозащитной службы эвакуировали людей. Из помещений 4-го, 5-го и 6-го этажей наружу спасатели вывели 31 человека. По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети», — говорится в сообщении ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели выяснили, что в торговом центре сгорели силовые кабели на лестнице 2 этажа на площади двух квадратных метров и электрощитовая в подвале на площади трёх квадратных метров. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма.
«Вместо того чтобы запретить приём объекта в эксплуатацию до устранения всех нарушений, у нас пожарные могут только погрозить пальчиком. Отсюда и коррупция, разрушившая всю службу пожарной безопасности. Кроме того, есть много других недочётов: пожарные гидранты если и есть, то либо в них нет воды, либо давление ниже положенного, пути эвакуации при пожаре либо вообще не предусмотрены проектом, либо перекрыты собственниками объектов, а правила пожарной безопасности систематически игнорируются не только при проектировании отдельных зданий, но и целых микрорайонов», — заявил эксперт по пожарной безопасности Григорий Нечеса.
Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других учреждениях массового пребывания людей.
Трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово стала одной из крупнейшей в истории России. В результате пожара погибли 64 человека, 38 человек, включая 26 детей, числятся пропавшими без вести, 69 пострадавших госпитализированы. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Как выяснилось, в момент тревоги пожарная сигнализация была отключена, а охранники не выпускали людей через некоторые эвакуационные выходы. В качестве основных версий возгорания глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал замыкание электрики и применение открытого огня. Президент России Владимир Путин, прибывший в Кемерово, заявил, что к гибели такого большого количества людей привели преступная халатность и разгильдяйство.