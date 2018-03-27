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Курганцы в память о кемеровчанах несут цветы к памятнику «Родители»
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Курганцы в память о кемеровчанах несут цветы к памятнику «Родители» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошла трагедия — погибли десятки кемеровчан, в том числе дети. 28 марта объявлено Указом Президента России Днем национального траура. Именно в этот день, завтра, в Детском парке столицы Зауралья пройдет траурное шествие «Час тишины» в память о погибших в страшном пожаре. Шествие организуют сами жители, власти о его проведении молчат.
Сегодня, цветы и игрушки, свечи появились у памятника «Родители», который символизирует семью и находится в самом центре Кургана. Памятник «Родители» был торжественно открыт в ноябре 2007 года, накануне празднования Дня матери.
Фото: Telegram-канал «Курганский Дед»
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