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Минфин считает ЧП в Кемерове поводом расширить страхование «опасных» объектов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минфин считает ЧП в Кемерове поводом расширить страхование «опасных» объектов 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Минфин РФ считает пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове поводом расширить перечень для обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, заявил замглавы министерства Алексей Моисеев.
Отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживает ли Моисеев предложения Всероссийского союза страховщиков по страхованию ответственности владельцев мест скопления людей, он сказал: «Я готов поддержать, просто, что такое место массового скопления людей? Вот бульвар, скажите, место массового скопления людей? Вот я бы лучше пересмотрел подход к формированию перечня объектов для ответственности владельцев опасных производственных объектов. То есть, посмотреть надо не только на те вещи, которые имеют непосредственное отношение к каким-то производственным катастрофам, но и другого характера, техногенных, или как в Кемерове. Я бы лучше делал в этом направлении», — сказал он.
В соответствии с законом «об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОСОПО, 225-ФЗ) все владельцы опасных объектов должны страховать свою ответственность за причинение вреда в результате аварий. По нему родственники погибшего и пострадавшие в результате аварии имеют право на компенсации до 2 миллионов рублей, напоминает РИА Новости.
К таким объектам сейчас относятся опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в госреестре в соответствии с законодательством о промбезопасности, гидротехнические сооружения, АЗС, лифты, эскалаторы.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. 28 марта объявлен днем траура в РФ.
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