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Адвокат считает, что владельцы ТЦ должны страховать посетителей
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Адвокат считает, что владельцы ТЦ должны страховать посетителей 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Владельцам торговых центров необходимо страховать посетителей, чтобы бизнесмены несли ответственность в случае гибели людей, сообщила журналистам во вторник почетный адвокат России, академик Российской академии естественных наук, доктор юридических наук Людмила Айвар.
«Должно быть обязательное страхование ответственности перед теми людьми, которые посещают такие опасные объекты. Если будет обязательное страхование и что-то случится, то хозяин должен будет заплатить страховку за каждого погибшего. Тогда будут все аварийные выходы открыты, персонал обучен, пожарная машина будет дежурить на первом этаже, потому что он (владелец — ред.) завтра обанкротится, если что-то случится», — сказала Айвар.
По ее мнению, необходимо ввести наказание в виде штрафов и административную ответственность для владельцев торговых объектов, допустивших трагедию.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
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