Адвокат считает, что владельцы ТЦ должны страховать посетителей

Владельцам торговых центров необходимо страховать посетителей, чтобы бизнесмены несли ответственность в случае гибели людей, сообщила журналистам во вторник почетный адвокат России , академик Российской академии естественных наук, доктор юридических наук Людмила Айвар

«Должно быть обязательное страхование ответственности перед теми людьми, которые посещают такие опасные объекты. Если будет обязательное страхование и что-то случится, то хозяин должен будет заплатить страховку за каждого погибшего. Тогда будут все аварийные выходы открыты, персонал обучен, пожарная машина будет дежурить на первом этаже, потому что он (владелец — ред.) завтра обанкротится, если что-то случится», — сказала Айвар.

По ее мнению, необходимо ввести наказание в виде штрафов и административную ответственность для владельцев торговых объектов, допустивших трагедию.