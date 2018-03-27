#скорбимвместе: Траурные акции, посвященные памяти погибших в Кемерово, проходят в Ленобласти

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Путин назвал в числе причин пожара в ТЦ в Кемерове преступную халатность и разгильдяйство

Что происходить в Кемерове в эти минуты - фоторепортаж

Количество погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 35