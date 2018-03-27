скорбимвместе: Траурные акции, посвященные памяти погибших в Кемерово, проходят в Ленобласти 

Жители Ленобласти несут цветы и ставят свечи на площадях городов и поселков региона
В Кингисеппе народная акция #скорбимвместе проходит на Октябрьском бульваре. В Тосно жители приходят к зданию администрации на проспекте Ленина, 32. В Волхове жертв кемеровской трагедии вспоминают на площади Ленина.
В Выборге траурная акция в память о жертвах пожара пройдет на площади Выборгских полков в 17:00.
Единый общеобластной «час памяти», как и во всей России, начнется сегодня в 17 часов по московскому времени. В райцентрах Ленобласти будут зажжены свечи, пройдут траурные службы с участием представителей основных религиозных конфессий, будут установлены «открытые микрофоны» для тех, кто хочет выразить свою скорбь и поддержать родственников жертв кемеровской трагедии. В ходе акции #скорбимвместе пройдет минута молчания. Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м.
По последним данным, погибли 67 человек. Пожар забрал жизни детей, которые приехали отмечать начало каникул. 25 человек опознано, в том числе 13 детей. Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» были выявлены нарушения пожарной безопасности. Почти сразу начались задержания. В Кемерове также задержан охранник торгового центра «Зимняя вишня», который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.