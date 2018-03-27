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Для владельцев торговых центров разработают механизм страхования
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Для владельцев торговых центров разработают механизм страхования 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Это станет экономическим рычагом для повышения пожарной безопасности этих объектов, полагает он.
После «Хромой лошади» в России на различных уровнях обсуждалась идея повышения ответственности организаторов массовых мероприятий за безопасность третьих лиц, однако никакие значимые решения по этой теме так и не были приняты, отметил он.
"Развитие противопожарного страхования или страхования ответственности собственников мест массового скопления людей позволит повысить ответственность собственника объекта за соблюдение требований пожарной безопасности, поскольку страховщики будут проводить дополнительный аудит состояния объектов", — пояснил Юргенс. По оценкам экспертов, потенциально могут покрываться таким страхованием около 400 тысяч объектов, то есть один такой объект приходится в среднем на 350-400 человек населения.
"Стоимость страховки, по нашим подсчетам, может варьироваться в диапазоне от одной-двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей, которые могут пострадать при пожаре конкретного объекта", — добавил Юргенс.
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