В КБР впервые за 17 лет начались лесоустроительные работы

Кабардино-Балкарии впервые за 17 лет начались масштабные работы по лесоустройству. В регионе проведут межевание лесных массивов, а также поставят их на кадастровый чет.

В рамках работ будет проведено межевание и постановка лесных участков в составе земель лесного фонда КБР на государственный кадастровый учет, проектирование лесного плана и соответствующих регламентов, сообщается на сайте главы региона.

Учет лесных участков в регионе поможет решить вопросы охраны, защиты и использования лесов, а также улучшить их санитарное состояние. На проект по лесоустройству власти республики выделили около 30 миллионов рублей.