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В КБР впервые за 17 лет начались лесоустроительные работы
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В КБР впервые за 17 лет начались лесоустроительные работы 

«Это Кавказ» 46 минут назад
В Кабардино-Балкарии впервые за 17 лет начались масштабные работы по лесоустройству. В регионе проведут межевание лесных массивов, а также поставят их на кадастровый чет.
В рамках работ будет проведено межевание и постановка лесных участков в составе земель лесного фонда КБР на государственный кадастровый учет, проектирование лесного плана и соответствующих регламентов, сообщается на сайте главы региона.
Учет лесных участков в регионе поможет решить вопросы охраны, защиты и использования лесов, а также улучшить их санитарное состояние. На проект по лесоустройству власти республики выделили около 30 миллионов рублей.
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