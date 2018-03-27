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В Ярославле почтили память погибших в Кемерово
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В Ярославле почтили память погибших в Кемерово 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Во вторник, 27 марта, у памятника Святой Троице возле Успенского кафдерального собора прошло возложение цветов и зажжение свечей. В церемонии принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В 19 часов возле памятника Петру и Февронии на Первомайском бульваре пройдет сбор горожан.
«Мы не понимаем, почему в мирное время гибнут люди, а главное — дети. Наша общая задача — сделать так, чтобы подобное не повторялось никогда», — высказался руководитель ярославского отделения Союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков.
Напомним, что трагедия произошла в одном из торговых центров Кемерова в воскресенье, 25 марта. Пожар удалось потушить только на следующий день. По официальным данным, погибли 64 человека. Владимир Путин объявил 28 марта официальным днем траура по всей стране.
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