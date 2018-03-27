Ещё
В Ленинском саду пройдет акция памяти жертв пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ленинском саду пройдет акция памяти жертв пожара в Кемерово 

Казанский Портал 2 часа назад
Казанцы уже несут к фонтану цветы и детские игрушки. Фото: соцсети
Сегодня в Ленинском саду пройдет акция памяти, посвященная жертвам пожара в Кемерово. Мероприятие начнется в 17:00. Казанцы уже несут к фонтану цветы и детские игрушки.
Еще одна акция памяти может пройти у часов на Баумана. Казанцев будут ждать здесь в 19:00.
25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура.
Казанский Портал: последние новости
Как вести себя, если в общественном месте начался пожар После трагедии в Кемерово в Казани проверят все ТРЦ Казанцы хотят провести акцию памяти жертв в Кемерово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным71
НАТО приняло меры против российских дипломатов170
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге136
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово67
Еще три страны вышлют российских дипломатов243
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение