В Ленинском саду пройдет акция памяти жертв пожара в Кемерово 

Казанцы уже несут к фонтану цветы и детские игрушки. Фото: соцсети
Сегодня в Ленинском саду пройдет акция памяти, посвященная жертвам пожара в Кемерово. Мероприятие начнется в 17:00. Казанцы уже несут к фонтану цветы и детские игрушки.
Еще одна акция памяти может пройти у часов на Баумана. Казанцев будут ждать здесь в 19:00.
25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура.