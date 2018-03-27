В Ленинском саду пройдет акция памяти жертв пожара в Кемерово

Казанцы уже несут к фонтану цветы и детские игрушки. Фото: соцсети

Сегодня в Ленинском саду пройдет акция памяти, посвященная жертвам пожара в Кемерово . Мероприятие начнется в 17:00. Казанцы уже несут к фонтану цветы и детские игрушки.

Еще одна акция памяти может пройти у часов на Баумана. Казанцев будут ждать здесь в 19:00.