Торговые центры Саратовской области ждет проверка 

Торгово-развлекательные центры будут проверены на безопасность для посетителей и персонала.
Прокуратура Саратовской области приступила к выполнению распоряжения первого заместителя Генерального прокурора РФ о совместных с представителями МЧС проверках соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных комплексах области. Об этом 27 марта интернет-изданию «Новости Саратова» сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул огонь, который за считанные секунды распространился по игровым площадкам, кинозалу и другим помещениям. Во время ЧП погибли 64 человека, из которых 41 — ребенок. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
«В случае выявления нарушений закона незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — информирует прокуратура региона.