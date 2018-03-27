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Торговые центры Саратовской области ждет проверка
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Торговые центры Саратовской области ждет проверка 

Новости Саратова 51 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Торгово-развлекательные центры будут проверены на безопасность для посетителей и персонала.
Прокуратура Саратовской области приступила к выполнению распоряжения первого заместителя Генерального прокурора РФ о совместных с представителями МЧС проверках соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных комплексах области. Об этом 27 марта интернет-изданию «Новости Саратова» сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул огонь, который за считанные секунды распространился по игровым площадкам, кинозалу и другим помещениям. Во время ЧП погибли 64 человека, из которых 41 — ребенок. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
«В случае выявления нарушений закона незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — информирует прокуратура региона.
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