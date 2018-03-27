Юргенс: ТЦ «Зимняя вишня» работал без страховки

Ответственность владельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , а также само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс , передает ТАСС

«Ни имущество, ни ответственность собственника ТЦ перед третьими лицами не страховались. Ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей, погибшее имущество арендаторов можно оценить в 1 млрд рублей», — заявил он. Юргентс также уточнил, что арендаторы торгового центра имеют право потребовать возмещения материальных убытков. «В соответствии с Гражданским кодексом причинитель вреда обязан возместить в полном объеме вред жизни или здоровью в размере расходов на лечение, потерянного заработка, морального вреда, а также возмещение вреда имуществу в размере его действительной стоимости», — пояснил Юргенс.

По его словам, родные погибших и пострадавшие в результате трагедии, несмотря на то, что имущество объекта и ответственность его собственников не были застрахованы, по закону могут рассчитывать на компенсации от 1 млн до 3 млн рублей.