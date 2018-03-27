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Юргенс: ТЦ «Зимняя вишня» работал без страховки
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Юргенс: ТЦ «Зимняя вишня» работал без страховки 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: Континент Сибирь Online
Ответственность владельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, а также само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, передает ТАСС.
«Ни имущество, ни ответственность собственника ТЦ перед третьими лицами не страховались. Ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей, погибшее имущество арендаторов можно оценить в 1 млрд рублей», — заявил он. Юргентс также уточнил, что арендаторы торгового центра имеют право потребовать возмещения материальных убытков. «В соответствии с Гражданским кодексом причинитель вреда обязан возместить в полном объеме вред жизни или здоровью в размере расходов на лечение, потерянного заработка, морального вреда, а также возмещение вреда имуществу в размере его действительной стоимости», — пояснил Юргенс.
По его словам, родные погибших и пострадавшие в результате трагедии, несмотря на то, что имущество объекта и ответственность его собственников не были застрахованы, по закону могут рассчитывать на компенсации от 1 млн до 3 млн рублей.
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