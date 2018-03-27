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ВСС подготовит законопроект о вмененном страховании торговых центров
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ВСС подготовит законопроект о вмененном страховании торговых центров 

Rambler News Service 33 минуты назад
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовит законопроект о вмененном страховании торговых центров, сообщил журналистам президент ВСС Игорь Юргенс.
«Мы к завтрашнему вечеру представим наши предложения на бумаге. Это точно будет вмененное страхование тех, кто решил построить торговый центр. Потому что сейчас непонятно, кто определяет список объектов, которые должны быть застрахованы. Должен быть контроль за торговыми центрами со стороны надзорных служб, чтобы не было ситуаций, как сейчас, когда центр был зарегистрирован как малый бизнес», — сказал Юргенс.
По его словам, законопроект будет передан в комитет Госдумы по финансовым рынкам.
«Это очень толковый комитет с толковыми людьми. Его возглавляет Анатолий Аксаков. Поэтому мы внесём туда и будем работать с ними. Точно по срокам внесения в Госдуму сказать пока сложно», — отметил Юргенс.
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